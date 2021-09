Plusieurs personnes ont été interpellées pour divers faits vendredi et samedi à Liège, a indiqué la zone de police de Liège dimanche. Une vingtaine d'arrestations, administratives et judiciaires, ont ainsi été réalisées. Les agents de police ont été fortement sollicités durant le week-end à proximité du Carré: "C'est l'un des premiers week-ends où les établissements Horeca peuvent accueillir les clients sans restriction concernant les heures d'ouverture et de fermeture. Il y avait donc du monde, surtout durant la nuit de vendredi à samedi", a précisé le porte-parole de la zone de police.

Une vingtaine d'arrestations ont été réalisées, notamment pour des troubles à l'ordre public et des vols. Une personne a par ailleurs été blessée à l'arme blanche, mais ses jours ne sont pas en danger: "La victime a reçu un coup de couteau et l'auteur de ce fait est toujours recherché", a ajouté le porte-parole.