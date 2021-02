"Si les militant·es du collectif ont choisi de se rendre sur place, leur objectif n’était pas pour autant de bloquer ou saboter les travaux (la vidéo a été tournée un dimanche pour ne pas perturber les travailleur·ses) mais bien d’adresser un message aux citoyen·nes. Nous avons voulu réaliser cette vidéo sur le site de construction du hangar pour illustrer le caractère réel et concret du projet d’Alibaba. Le chantier est toujours en cours et il n’est pas trop tard pour se mobiliser contre la venue d’Alibaba ni pour empêcher la construction des prochains entrepôts", explique le collectif.

Le message des militant·es de Stop Alibaba est avant tout un appel à agir et à se fédérer contre un projet aux conséquences "délétères pour le climat, l’environnement, l’économie locale ou encore la santé. Si les nuisances sonores de l’aéroport sont déjà dénoncées depuis des années par les riverain·es, le collectif invite les citoyen·nes à se renseigner sur les multiples effets néfastes, à l’échelle locale et globale, de l’extension de Liege Airport".

Le slogan "Alibaba, ni ici, ni ailleurs. La résistance est là" déployé sur la façade du hangar avait pour but d'insister sur le refus du collectif de renvoyer la balle aux aéroports de Maastricht ou Amsterdam, "c’est au modèle économique prôné par Alibaba qu’il faut s’opposer et cela vaut pour tout autre géant de l’e-commerce – dont Amazon pour ne citer que lui".

Annoncée en décembre 2018 par le CEO de Liege Airport, Luc Partoune, l’arrivée d’Alibaba à Liège est largement soutenue par la Région wallonne et le Gouvernement fédéral. Ceux-ci mettent en avant la création d’emplois bénéfique pour la Région. De leur côté, les membres du collectif Stop Alibaba &co émettent de lourdes réserves quant au nombre et à la qualité de ces emplois.

"Nous soutenons la création d’emplois. Mais nous espérons des emplois durables et de qualité pour notre région. Ce n’est pas le cas pour une majorité des emplois dans la logistique dont on sait qu’ils sont particulièrement contraignants pour les travailleurs. En outre, la pérennité de ces emplois n’est pas garantie. D’abord, il s’agit souvent de contrats précaires (CDD ou intérimaire). Ensuite, les emplois du secteur sont menacés par des délocalisations -comme on a pu le voir récemment avec l’entreprise FedEx- mais également par la robotisation qui est particulièrement développée dans le secteur de la logistique."