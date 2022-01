Suite à une panne réseau d’ampleur qui a touché un fournisseur informatique ce vendredi matin, l’activité des soins de la Citadelle a été lourdement impactée. Un plan d’urgence hospitalier (PUH) a été déclenché à 9h30. Plusieurs services (dont les urgences) ont vu leurs activités fortement ralenties, mais la continuité des soins a pu être assurée en toute sécurité. Vers 16h30, après un rétablissement partiel de l’infrastructure du prestataire, les programmes ont pu redémarrer et la situation est désormais en passe d’être complètement rétablie.

« A aucun moment, la sécurité des patients n’a été mise à mal », souligne Sylvianne Portugaels, directeur général de la Citadelle, « c’est d’ailleurs l’objectif des plans d’urgence qui sont régulièrement testés pour pouvoir faire face à ce type de situation ».

Il y a bien eu un impact sur le programme du bloc opératoire, les consultations ou encore les hospitalisations, mais les rendez-vous reportés seront rapidement reprogrammés. « Dans une telle situation, il faut souligner le professionnalisme et l’agilité de tous les services, soignants et non soignants, car travailler dans ces conditions, alors que nous sommes toujours impactés par la pandémie, demande une gestion du stress hors norme », commente encore le directeur général.



« Dans les heures qui viennent, l’ensemble du parc informatique devrait à nouveau fonctionner de manière optimale », précise pour sa part Jean-Michel Bertho, directeur IT de la Citadelle, « mais le travail de vérification va encore demander une charge de travail importante pour nos équipes. Ce type de panne, indépendante de notre volonté, peut être qualifiée de grande ampleur, mais nous y avons fait face ».