Depuis plusieurs jours, les pompiers de Liège et le SPW travaillent à pomper les parties immergées et, déjà, le tunnel est rouvert entre Chênée et les Grosses Battes à Angleur mais, nous l'annoncions, il faudra plusieurs semaines pour que le tunnel rouvre complètement.

C'est donc une bonne nouvelle qu'a confirmé ce mercredi le bourgmestre Willy Demeyer : "d'ici un jour ou deux maximum, le tunnel de cointe sera rouvert dans sa partie entre Cointe et le Val Benoît et ce, dans les deux sens". Il s'agit de la partie en rive gauche de la Meuse qui n'a pas été immergée. Celle-ci ne souffre "que" de problèmes techniques liés aux inondations. De quoi soulager un peu le trafic dans la zone donc...

En terme de mobilité toujours, une autre bonne nouvelle est évoquée pour le pont du Lhonneux à Chênée. Si ce dernier est toujours fermé pour des raisons de sécurité, il semblerait que sa démolition un moment évoquée ne soit plus d'actualité. Plusieurs rues sont encore perturbées au niveau de la circulation dans les quartiers de Chênée et d'Angleur.

Depuis que les inondations ont ravagé les quartier de Chênée et d'Angleur, la liaison A 602 (tunnel de Cointe), est interdite à toute circulation. Et pour cause : l'Ourthe, en débordant, s'est littéralement engouffrée dans ledit tunnel, immergeant totalement les trémies de Chênée mais aussi les parties du tunnel en rive droite de la Meuse (Grosses-Battes et Kinkempois).