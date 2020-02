Ce jeudi 20 février est, peu de gens le savent, la journée mondiale de la justice sociale ; une décision prise par l’ONU afin d’inciter les États à combattre les inégalités et les discriminations, à promouvoir le progrès social et économique… Un combat précisément mené par les syndicats rappelait ce jeudi la CSC Liège-Verviers. Au pied de la passerelle Saucy, symboliquement rebaptisée passerelle de la justice sociale, Jean-Marc Namotte, secrétaire fédéral de la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien, insistait d’ailleurs ce jour sur le rôle majeur joué par les syndicats dans cette lutte pour "la sécu", "véritable rempart contre la pauvreté".

Nous sommes à l’aube des élections sociales bien sûr et, pour rappeler l’importance de ce moment qui aura lieu entre le 11 et le 24 mai - ce sont les 18e élections sociales en Belgique - il fallait marquer le coup. Les élections sociales, c’est donc celles qui permettent aux travailleurs d’élire leurs représentants (les délégués), ceux qui défendront les intérêts de tous, en concertation (parfois rude) avec la direction… Et ce n’est pas rien !

En quelques chiffres en effet, "il faut savoir qu’en Belgique, il y a plus de candidats aux élections sociales qu’aux élections communales", rappelait Jean-Marc Namotte. Rien qu’en Province de Liège, le nombre d’entreprises qui remplissent les conditions pour y participer - et qui ont donc plus de 50 travailleurs, pour avoir un représentant à une Commission pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou plus de 100 travailleurs, pour avoir également un représentant à un Conseil d’entreprise (CE) - approche les 500.

"Les élections sociales seront organisées dans quelque 480 entreprises", rappelait d’ailleurs Daniel Cornesse, permanent principal. En 2016, 4 000 personnes se sont présentées sur les listes CSC. Cette fois, près de 100 000 travailleuses et travailleurs, intérimaires compris (c’est une nouveauté), pourront se rendre aux urnes.

D’après un sondage réalisé par la CSC, "un travailleur sur cinq se dit prêt à se lancer dans un mandat et près de 90 % des répondants ont indiqué qu’une présence syndicale se justifierait pour être défendu". Cela, dans des entreprises sans présence syndicale. Là où cette présence existe, "96 % des répondants considèrent que cette présence à tout son sens"…

L’objectif 2020 pour la CSC Liège-Verviers, c’est bien sûr de maintenir le cap voire de faire mieux que lors des dernières élections… "Nous avons actuellement 4 150 délégués, nous visons 4 500". "Il faut le savoir, en Province de Liège, la CSC est majoritaire et c’est le cas depuis 3 élections", se félicitait encore le secrétaire fédéral. "Car chez nous, la concertation prime, l’action arrive si cela s’avère nécessaire".