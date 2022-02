Ce dimanche, en fin de matinée, une personne a été blessée à la suite d’un accident de la route qui s’est produit à Omal sur la commune de Geer.

Dans des circonstances qui restent à déterminer, deux voitures se sont percutées avant de faire une embardée alors qu’elles circulaient entre le rond-point reliant la Nationale 69, la chaussée Romaine et la Nationale 637, la rue de Liège à Omal.

Le choc a été violent. Une des voitures a terminé sa course dans un poteau de signalisation. Une ambulance et un véhicule de balisage des pompiers de la zone Hesbaye se sont rendus sur place. Une personne a été prise en charge et conduite dans un des hôpitaux de la région.