L’individu blessé a été pris en charge sur le lieu de l’incendie.

Jeudi en début d’après-midi, une personne a été blessée dans l’incendie d’un bâtiment, Chaussée de Wégimont à Soumagne.

Les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau sont intervenus à Soumagne, pour l’incendie d’un bâtiment. Une personne a été blessée et a été prise en charge par l’aide médical présente sur place. « Les pompiers de Liège sont également sur place dans le cadre de l’aide adéquate la plus rapide », ont indiqué les pompiers de la zone VHP.

Une ambulance de Pepinster et le SMUR sont également sur place et ont pris en charge la personne brûlée.