Une dame de près de 85 ans a malheureusement perdu la vie.

La nuit de jeudi à vendredi, un incendie s’est déclaré vers 3 heures du matin dans le château de Vervoz, à Clavier. Deux personnes se trouvaient dans le bâtiment au moment des faits, l’une d’elles est malheureusement décédée.

Lorsque les pompiers de la zone HEMECO sont arrivés sur les lieux, le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment, étaient totalement embrasés. Le Baron, âgé de 89 ans, dormait au rez-de-chaussé lorsque l’incendie s’est déclaré. « Le Baron a entendu l’alarme et a pu sortir du bâtiment à temps », explique le bourgmestre de Clavier, Philippe Dubois. Il ajoute, « L’homme a été intoxiqué par les fumées et a été transporté en ambulance vers une clinique. Son épouse, quant à elle, dormait au 1er étage. Elle n’est malheureusement pas parvenue à sortir du bâtiment à temps. Quand les pompiers l’ont retrouvée, il était déjà trop tard, elle est décédée par asphyxie ».

« L’origine du sinistre serait accidentelle »,poursuit le bourgmestre de Clavier. Il indique,« il y avait un feu ouvert dans le bâtiment. On peut supposer qu’avec le retour du froid, le Baron et son épouse ont fait du feu. Ce qui aurait causé l’incendie ». Le parquet de son côté, indique qu'un expert a été dépêché sur les lieux pour identifier la cause du sinistre.

Seul le bâtiment principal qui était occupé par le Baron et son épouse, a été la proie des flammes vendredi. Les ailes sont quant à elles occupées par des locataires, mais l’incendie a rapidement été maîtrisé et ne s’est pas propagé jusque-là. Les dégâts matériels sont importants.