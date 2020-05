Un incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans une habitation à Neupré (province de Liège), indiquent les pompiers de Liège. Une personne est décédée et un pompier a été grièvement blessé.

C'est vers 01h00 du matin samedi que les pompiers de Liège ont été appelés à intervenir dans une maison quatre façades située avenue des Frênes, à Neupré. Lorsque les hommes du feu sont arrivés sur place, une personne était prisonnière des flammes au premier étage de l'habitation. Elle n'a pas pu être sauvée.

Une vingtaine de pompiers étaient sur place et l'un d'eux a été blessé lors de l'effondrement d'une partie de la maison. Après 15 minutes à tenter de l'extraire du sinistre, il a été conduit à l'hôpital et souffre d'une fracture du péroné et de brûlures au deuxième degré. Il est actuellement intubé, mais son état vital n'est pas engagé. La cause de l'incendie n'est pas encore connue.