Deux chats auraient été blessés par des tirs de 22 mm à Barchon, près de Liège. Les habitants sont inquiets. "Une personne malveillante tire sur des chats dans la rue de Heuseux à Barchon", indique un habitant du quartier. "Deux chats, un à Cerexhe et l'autre rue Ways à Barchon, sont rentrés avec des balles de 22 mm dans le corps. Plusieurs chats ont disparu dans les alentours de la rue de Heuseux. Il se peut qu’une personne malveillante opère dans d’autres endroits dans la commune. La personne qui a fait ça se promène avec une arme", poursuit cette personne inquiète. Le propriétaire d’un des chats ainsi mutilé a décidé de témoigner pour essayer d’identifier l’auteur de ces faits et peut-être de lui imputer d’autres faits de maltraitance sur les animaux. "Une personne malintentionnée a tiré plusieurs coups de feu sur notre chat", explique le propriétaire atterré. "Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 26 au 27 octobre dernier aux alentours de la rue Ways à Barchon." L'animal a été grièvement blessé. " Résultat de cette atrocité : fracture de la queue menant à une amputation et extraction d’une balle ayant traversé toute la patte et logée au niveau du genou. La balle est de calibre 22 mm. Le chat se trouvait apparemment en hauteur lors des tirs." Les propriétaires ont déposé une plainte à la police et signalé les faits à la commune. Cette personne demande à toute personne dont le chat aurait été victime des mêmes agissements dans ce quartier et tous les propriétaires dont le félin aurait disparu dans les environs de prévenir la police de Blegny au 04/374.89.60