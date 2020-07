Samedi, une petite fille de 5 ans a chuté d’une attraction au parc récréatif du Mont Mosan à Huy. La malheureuse a été coincée sous la nacelle dans laquelle elle se trouvait et s’est cassé la jambe. Elle était sur un carrousel à l’entrée du parc lorsque l’accident s’est produit.

D’après le directeur du parc, l’attraction s’est, pour une raison inconnue, remise en marche 3 secondes alors que celle-ci était à l’arrêt. La petite fille a alors glissé et s’est retrouvée coincée sous la nacelle. Rapidement, son papa et un employé du parc qui gérait l’attraction, sont intervenus et sont venus en aide à la jeune victime qui a ensuite été prise en charge par une ambulance.

Elle s’en sort finalement avec une jambe cassée. Dimanche matin, le directeur a indiqué qu’il avait rendu visite à la petite fille qui demandait déjà à son papa de retourner dans le parc. Le père de la petite victime a quant à lui du mal à se remettre de la frayeur qu’il a eue, a précisé le directeur du parc.

Le parquet de Liège a demandé à un expert de se rendre sur place afin d’identifier la cause du dérèglement du manège. Le directeur, Jean-Marc Vanberg, indique que le carrousel avait été contrôlé avant la réouverture du parc, il était donc en ordre de marche.

Il ajoute, « la cause de l’accident n’est pas encore connue, mais je pense qu’il s’agit d’un problème d’onde. Une grande tour se trouve à côté du manège, ce sont peut-être les ondes de cette tour qui ont interféré avec l’ordinateur du manège ». Un accident qui serait donc peut-être dû à une défaillance informatique et non au mauvais entretient de l’attraction.

Les attractions du parc sont fréquemment contrôlées. Si un premier contrôle avait été effectué à la réouverture du Mont Mosan après le confinement, un second devait également avoir lieu début août.