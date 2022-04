Situé à Chênée, le pont du Lhonneux, construit en 1895, était totalement immergé lors des inondations de juillet 2021. Dès lors des travaux étaient nécessaires pour combler la fragilité des berges du pont, entrepris par le SPW Mobilité et Infrastructures. "Un chantier qui a permis de mettre au jour une pierre commémorative datant de l’année de construction de ce pont", révèle Christine Defraigne, Première échevine en charge des Finances et du Budget, de l’Urbanisme et du Patrimoine à la Ville de Liège.

Dès cette découverte, le 16 mars dernier, le SPW a prévenu l’Awap, l’Agence wallonne du patrimoine, afin de prendre les mesures de sauvegarde. "Le lendemain, l’Awap a pris contact avec nous pour sécuriser et abriter cette pierre le temps de la durée du chantier", explique le cabinet de l’échevine, qui a fait appel au Services des tailleurs de pierre de la Ville. "Dès le 5 avril, elle a été retaillée et restaurée pour être replacée là où elle était dès la fin des travaux".

Préservation

"Après son déplacement dans les locaux rue de la Tonne, pour la préserver des travaux, elle a pu bénéficier des bons soins du Service des tailleurs de pierre de la Ville pour lui permettre d’être réintégrée dans le parement en moellons monté devant le voile en béton", commente l’échevine. "Je remercie tous les services de la Ville de Liège et de l’Agence wallonne du Patrimoine pour leur réactivité et leur travail qui a permis de préserver cette pierre, notre patrimoine."

Et de conclure : "Le travail de reconstruction post-inondations est un travail constant. Cette restauration n’occulte pas les réalités quotidiennes encore très difficiles de nos habitants. Certes c’est symbolique, mais les symboles sont importants pour se reconstruire collectivement."