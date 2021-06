Une plantation de cannabis découverte à Liège Liège M.B. © DH

Ce week-end, la police liégeoise a mis la main sur une plantation de cannabis... Ce sont les voisins de deux Liégeois en effet, qui, observant d'étranges scènes, ont été alertés. La police, prévenue, est intervenue au domicile suspect et a mis la main sur une plantation de cannabis de taille moyenne mais aussi sur 250 grammes de cannabis... et deux personnes âgées de 61 et 64 ans. Ces derniers n'ont pas pu nier les faits et ont été privés de liberté et déférés au parquet de Liège.