La société PSI-WEB, basée à Limbourg, localité de l’arrondissement verviétois, a récemment développé une plateforme numérique en soutien au monde de l’Horeca dans cette période de crise sanitaire. Cette plateforme rassemble les offres drive-in des restaurateurs de plusieurs communes de la province de Liège.

Cet outil numérique permet donc aux restaurateurs de s’inscrire afin de proposer des plats à emporter. La plateforme est totalement gratuite et est déclinée sur plusieurs villes et communes. Objectif : soutenir un maximum le monde de la restauration, qui conserve le droit d’effectuer des livraisons et du take-away.

Verviers, Visé, Spa, Bassenge…

À l’heure d’écrire ces lignes, quinze localités ont déjà rejoint la plate-forme : Bassenge, Blegny, Dalhem, Esneux, Herve, Limbourg, Neupré, Oupeye, Pepinster, Soumagne, Spa, Stavelot, Theux, Verviers et, enfin, Visé.

Ainsi, si vous souhaitez par exemple commander chez un restaurateur verviétois, il suffit de vous rendre sur www.drive-verviers.be. Si l’établissement que vous cherchez est à Soumagne, ce sera sur www.drive-soumagne.be, et ainsi de suite pour toutes les autres localités qui prennent part à cette plateforme numérique.

Les communes qui souhaitent s’inscrire sont invitées à prendre contact avec la société PSI-WEB. Les restaurateurs basés dans les communes qui rejoindront la plateforme pourront ensuite s’inscrire à leur tour et faire part de leurs offres, de leurs menus…