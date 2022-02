En 1959, la Société de Métallurgie d’Espérance-Longdoz, dont le siège social est au Longdoz, voit son activité se développer d’une façon exceptionnelle. Pour faire face à cette évolution, elle met à feu, à Seraing, le haut-fourneau 6, l’un des plus gros d’Europe, capable de produire 1 500 tonnes de fonte par jour.

À l’étroit, et avec une aciérie qui date de 1907, Espérance fait l’acquisition de 340 hectares à Chertal et décide, en février 1961, d’y construire une nouvelle aciérie et un nouveau train à larges bandes capable de laminer des produits de grande largeur. Vient alors un défi : assurer la liaison entre Seraing et Chertal, distants de 22 kilomètres.

L’aciérie de Chertal doit être alimentée en fonte et en oxygène, tous deux produits à Seraing. Une conduite à oxygène sous haute pression est alors construite.

Pour transférer la fonte liquide, Espérance achète en 1963 huit poches-torpilles capables de transporter chacune 150 tonnes, pour transférer 2 200 tonnes quotidiennement, et jusqu’à 9000 tonnes dès l’an 2000. Le transport s’effectue en grande partie via le réseau public de la SNCB. Chaque torpille repose sur deux wagons. "La fonte, à plus de 1350°C quand elle sort du fourneau, ne perd que 5°C par heure au cours de son voyage, explique François Pasquasy, Ingénieur civil en métallurgie et historien de la sidérurgie. Cette prouesse technique a duré 48 ans, jusqu’à l’extinction du dernier haut-fourneau wallon, le HFB, le 31 juillet 2011".

En 2017, c’est en mémoire de cette performance liégeoise que l’idée de préserver une poche-torpille et de la valoriser germe dans l’esprit de Pierre Eyben. Président de l’association d’éducation populaire "A Contre Courant", il lance en 2018 une pétition qui recueille plus de 2800 signatures.

Sur l’esplanade

En 2019, le conseiller obtient le vote unanime du conseil communal de Liège pour une motion de soutien au projet. Celui-ci est aujourd’hui en cours de concrétisation avec le don d’ArcelorMittal d’un exemplaire de poche-torpille, et le soutien du Service du Patrimoine de la SNCB, qui vient d’assurer le 28 janvier dernier le transport du wagon, de Chertal vers ses ateliers spécialisés de Monceau-sur-Sambre, pour sa restauration.

À terme, ce témoin industriel pourrait être installé sur l’esplanade devant les bâtiments du musée de la Maison de la Métallurgie et de l’industrie de Liège, "là où se trouvaient les usines liégeoises et le siège social de la Société Métallurgique d’Espérance-Londgoz, qui a conçu l’outil, note le président du musée Francis Degée. Le dossier sera présenté dans les prochains jours auprès des autorités compétentes."