Une portion de Ravel fermée à Liège © Brnuo Devoghel Liège Matthias Sintzen

Le passage est interdit jusqu’à nouvel ordre à hauteur du Palais des Congrès. Par mesure de sécurité, la zone de police de Liège informe que la portion de Ravel se situant en contrebas de la grande verrière du Palais des Congrès est actuellement fermée. En effet des travaux de fixation des parcloses devaient avoir lieu mais ils n’ont pu encore être réalisés en raison du confinement.



Bien qu’il soit recommandé de rester chez soi, nombreux sont ceux qui empruntent le Ravel en ce moment pour se promener ou faire un peu de sport, en solo. Une alternative existe. Pour aller du parc de la Boverie vers Visé, il est possible de longer le Palais des Congrès et l’hôtel Van der Valk par le dessus et ensuite emprunter les escaliers qui se trouvent à côté du Pont Albert pour rejoindre à nouveau le Ravel. Dans l’autre sens, les promeneurs sont invités à monter ces escaliers et à longer l’hôtel pour rejoindre le parc.