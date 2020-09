Énergie Elle sera installée à l’entreprise NRB ; les travaux préparatoires ont déjà commencé…

Techniquement, elle sera "érigée" en 2021 mais les travaux préparatoires ont déjà bien débuté, pour la construction de cette éolienne, dans le parc des Hauts-Sarts, au niveau de l’entreprise NRB précisément, société spécialisée dans le domaine informatique et qui emploie 2 000 personnes, dont 600 sur le site au sein de son "Data center".

Fait remarquable : il s’agira de la toute première éolienne à s’installer dans le parc d’activités des Hauts-Sarts qui est, pour rappel, le plus grand du genre en Wallonie.

"Cette réalisation est à mettre au crédit de la société Demainvest (partenariat Luminus 51 % et Sogepa 49 %) dont le but est d’accompagner les entreprises dans leur transition énergétique", indique aujourd’hui la société Luminus à l’origine du projet qui a obtenu le permis fin août 2019. "Aujourd’hui, les essais de sol ont été réalisés et les travaux de pose de câbles et d’infrastructure auront lieu dès la fin de cette année. Les fondations verront le jour à partir