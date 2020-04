La fermeture du site minier de Blegny, c'était il y a tout juste 40 ans (ce 31 mars). Mais le saviez-vous ? La toute première exploitation de la houille à Blegny date du XVe siècle… et c’est sous l’impulsion des moines de l’Abbaye du Val-Dieu, propriétaires de terrains houillers, qu’elle débuta. Mais ce n’est que trois siècles plus tard que l’exploitation industrielle fut réellement lancée. Comme on peut l’apprendre sur le site internet du site minier en effet, c’est en 1779 qu’une première concession, celle de Trembleur, est accordée à Gaspard Corbesier. "Ses descendants acquièrent également la concession voisine d’Argenteau. Les deux concessions (879 ha) sont réunies en 1883, mais la société est mise en liquidation en 1887". Au début du XXe siècle, juste après la première guerre mondiale, une nouvelle société voit le jour. La S.A. des Charbonnages d’Argenteau est gérée par la famille Ausselet. La production croît rapidement pour atteindre 84.000 tonnes/an en 1931. Lors de la deuxième guerre mondiale toutefois, la tour du Puits n°1 et le lavoir sont détruits et si l’extraction continue, la cadence est ralentie… elle reprendra de manière plus importante après guerre. En 1970, 232.000 tonnes sont produites par an, avec un effectif de 680 personnes. "En 1975, le Comité Ministériel de Coordination Économique et Sociale décide d’arrêter la subsidiation de l’État aux charbonnages wallons. Les derniers sièges liégeois ferment leurs portes les uns après les autres ; celui d’Argenteau-Trembleur bénéficie du triste privilège de fermer le dernier, le 31 mars 1980".