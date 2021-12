Au bénéfice des ménages "s".

La commune de Grâce-Hollogne vient de bénéficier d'un subside de 5 000 € dans le cadre d'un appel à projets émanant de la Wallonie, en matière de bien-être animal. L'objectif est de faciliter l’accès et le soin aux animaux des publics fragilisés.

Ce projet porté par la commune de Grâce-Hollogne, via ses services du bien-être animal et de la cohésion sociale, consiste à octroyer une prime pour la stérilisation de chats et chiens domestiques. "Cette prime viendra compléter la campagne de stérilisation des chats errants mise en place depuis avril 2021 en partenariat avec la SRPA de Liège", souligne Geoffrey Cimino, l'échevin en charge du bien-être animal à Grâce-Hollogne.