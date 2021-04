Une fois n’est pas coutume, c’est une décision à l’unanimité (moins une voix) qui a été validée lors du conseil communal d’Aywaille. Sur proposition du groupe d’opposition Aywaille Demain en effet, le conseil a décidé d’octroyer, dès le 1er janvier 2022, une prime de naissance visant à acquérir des langes lavables. Celle-ci s’élèvera à 75 euros, prix moyen d’un kit, comprenant en moyenne 2 ou 3 couvre couches, 3 lots de 10 couches changeables et un paquet d’une centaine de films protection en papier recyclable. Comme dans de nombreuses communes en effet, d’ici janvier 2022, il ne sera plus autorisé à Aywaille de jeter les langes usagés "classiques" dans les poubelles organiques. Ces derniers pèseront donc de tout leur poids dans la poubelle des déchets résiduels… et de facto sur la facture des ménages. L’occasion explique Mélanie Leponce, conseillère d’Aywaille Demain, de faire cette proposition de prime, qui revêt tant un aspect écologique que social. "En effet, ce sont les nouvelles compositions chimiques ou plutôt synthétiques des langes qui justifient cette interdiction de les jeter dans les organiques", poursuit la conseiller communale, "mais on le sait aussi, pour beaucoup de parents, l’utilisation de langes lavables reste une étape à franchir, il faut oser se lancer, essayer… Parallèlement, continuer à utiliser les langes jetables et les mettre dans la poubelle tout-venant pourrait représenter un coût supplémentaire pour les familles et notamment pour les familles qui ont plusieurs enfants en bas âge"…

Avec cette prime, l’élue estime que le pied est mis à l’étrier de manière pertinente, "ce qui sera positif pour la politique zéro déchet mais peut donc aussi représenter une réelle économie pour les familles". À condition que ces familles puissent être conseillées sur le bon usage de ces couches insiste Mélanie Leponce. "Il ne faudrait pas en effet que cette aide soit une autre source de précarité".

En sachant que sur les trois dernières années, Aywaille a compté de 100 à 110 naissances et que cet incitant ne serait octroyé aux familles que sur preuve d’achat, le coût de la mesure ne devrait pas être trop élevé pour la commune. "Nous sommes réellement heureux de cette décision et du débat constructif autour de notre proposition", se félicite encore l’élue d’Aywaille Demain.