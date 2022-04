Pour la seconde année consécutive, l’intercommunale Intradel sensibilise les futurs et jeunes parents à l’existence d’une alternative économique et écologique aux traditionnels langes jetables.

En plus d’être saines, économiques et écologiques, les versions modernes des langes lavables sont faciles à utiliser et à entretenir et c’est ce qu’Intradel souhaite expliquer aux futurs parents ainsi qu’aux professionnels de la petite enfance.

La campagne, lancée en 2021 et prolongée en 2022, se décline en brochures, vidéos, ateliers de sensibilisation et primes à l’achat et à la location qui peut aller jusqu’à 200 € par enfant !

Le projet de sensibilisation aux langes lavables concernera les citoyens et les professionnels de la petite enfance.

Pour les citoyens, le système est relativement simple : il vous faut d’abord vérifier que votre commune participe au projet “langes lavables” en demandant à votre commune ou en allant sut le site de l’intercommunale (https://bit.ly/3vbrhoS).

Ateliers

Inscrivez-vous en ligne et suivez le parcours (lecture de la brochure et visionnage des vidéos. Si vous avez des questions ou une envie d’en discuter avec une professionnelle, inscrivez-vous aux ateliers gratuits les plus proches de chez vous.

À ce titre, les prochains ateliers se tiendront :

À Neupré le 26 avril (19 h-21 h).

À Villers-le-Bouillet le 10 mai (20 h-22 h).

À Pepinster le 11 mai (20 h-22 h).