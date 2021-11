Ce jeudi 25 novembre 2021, la zone de police Ans/Saint-Nicolas a participé à une action provinciale « Contrôles routiers de poids lourds », en collaboration avec la Police Fédérale des autoroutes (WPR) et les différents services de contrôle partenaires (douanes, SPF Mobilité et transports et SPW Auto-sécurité).

Cette opération, coordonnée par la Police Fédérale, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, "qui pour rappel, est notre première priorité zonale". Elle visait un contrôle de véhicules poids lourds et l’identification de personnes avec une attention particulière sur les phénomènes suivants :

- Les manquements techniques graves

- Les surcharges

- Les infractions ADR

- Les fraudes des appareils tachygraphes

- L’absence de moyens d’arrimage

- Les fraudes au carburant, taxes et licences

- Les séjours illégaux

Résultats

Le dispositif mis en place a permis de contrôler pas moins de 20 camions.

Parmi la quarantaine d’infractions relevées lors de ce contrôle, on note plus particulièrement : 13 interdictions de circuler pour les +7,5t (notamment rue de Jemeppe à Ans) ; 2 problèmes de chargement (remorques non bâchées) ; 1 non-port de licence de transport ; 6 contrôles techniques dépassés et autres problèmes de sécurité ; 6 mauvais stationnements (avec dépannage) ; 5 infractions au diesel rouge ; 5 GSM au volant

Le président la zone de police, Grégory Philippin, était sur place… il s’est montré satisfait de la qualité du contrôle et des résultats obtenu.