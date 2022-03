Ce mardi 1er mars, la Ville de Liège ouvrait un call center afin de recenser et de coordonner les différentes offres d’aides liégeoises et les besoins des premiers réfugiés ukrainiens arrivés sur Liège…. il s’agissait du premier acte de solidarité de la Ville qui dit vouloir, au travers de diverses actions, aider autant que possible les personnes qui fuient la guerre en Ukraine.

Ce lundi soir, en marge des débats sur la possibilité de mettre en place une aide plus structurelle, logistique notamment mais aussi en sollicitant les hôpitaux liégeois et la population dans son ensemble, le bourgmestre de Liège a pu faire le point sur l’accueil effectif des réfugiés.

"On le sait en effet les réfugiés qui fuient le conflit se déplacent souvent en train et il se trouve que la première gare francophone qu’un train traverse en provenance de Berlin est celle de Liège-Guillemins. C’est la raison pour laquelle un lieu de premier accueil a été mis en place à la gare", a indiqué le bourgmestre qui précise que plusieurs agents y sont affectés, de 9 h à 22 h, depuis ce samedi.

Ce lundi, une petite vingtaine de personnes en provenance d’Ukraine avaient déjà fait escale à Liège, des personnes provisoirement hébergées dans des hôtels mais désormais prises en charge par des citoyens ou des associations. "Et ce lundi soir, une vingtaine d’autres devaient arriver", précisait le bourgmestre.

En un peu moins d’une semaine, ce sont plus de 44 appels qui ont également été enregistrés au call-center. Ceux-ci concernaient principalement des propositions de dons mais aussi de traduction et, pour certains, des propositions d’hébergement.

La Ville est à la recherche d’un lieu où recevoir ces dons… pour ensuite les acheminer vers Bruxelles. Ce travail devrait se réaliser à l’échelle de l’arrondissement a encore précisé le bourgmestre. Une nouvelle réunion de la cellule de crise est prévue ce mercredi afin d’adapter les dispositifs. Enfin, depuis ce lundi, une procédure d’inscription des enfants dans les écoles communales via la création d’un dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés est mise en œuvre.