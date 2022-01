On y a dénombré une bonne centaine de voitures.

Ce dimanche matin, bon nombre de citoyens de Mons-Lez-Liège (Flémalle) et de Crotteux (Grâce-Hollogne) ont exprimé sur les réseaux sociaux avoir très mal dormi, voire pas du tout... Ils se plaignent, en effet, d'avoir subi durant des heures "des bruits de basse incessants". Et pour cause, un rassemblement de personnes a eu lieu, dès le début de la nuit semble-t-il, du côté de l'aéroport de Bierset. Ce qui a été confirmé par le bourgmestre de Grâce-Hollogne.

", a précisé dimanche Maurice Mottard.