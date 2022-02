Connaissez-vous l’Airpicurienne ? C’est le nom d’une bière ! Une India Pale Ale (IPA) houblonnée et aux notes florales, que propose l’association de parents de l’athénée de l’Air Pur à Seraing. Une bière produite par la Brasserie des Plaines-Meuse (renommée Artisa’Malt), créée à Amay et désormais installée à Waremme, sur base d’une recette originale du préfet de l’athénée, Frédéric Cools !

"Les bénéfices engendrés par les ventes financeront différents projets au sein de l’établissement (yearbook pour les rhétos, initiation au permis de conduire, art et culture à l’école...)", souligne-t-on du côté de l’association de parents.

Son prix ? 3 € la bouteille (33 cl) ou en pack de 4 et 6 bouteilles (12 et 18 €). Les commandes sont à réaliser via un formulaire en ligne : https://forms.gle/atv7Ebx29PoC6DFG6.

Il est également possible de s’en procurer en adressant un e-mail à apsec@athenee-airpur.be ou sur le marché de Boncelles, le dimanche 13 février, où l’association de parents tiendra un stand.