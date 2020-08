Il n’y a pas qu’à Seraing (voir ci-contre) que l’on se préoccupe de l’enseignement malgré le contexte troublé que nous connaissons.

Ainsi donc, c’est dans la cadre du plan de relance initié par la Ville de Waremme qu’un volet spécifique a été mis sur pied par l’échevine en charge.

"Les circonstances liées à la crise sanitaire actuelle n’ont pas permis à nos élèves de terminer l’année scolaire dans les meilleures conditions", rappelle Stéphanie Kiproski (PS).

Par le biais de son plan de relance, la Ville a décidé d’organiser pour tous les enfants domiciliés sur son territoire des cours de remédiation gratuits. Sont concernés les élèves de l’enseignement fondamental, et ce, de la 1re à la 6e primaire.

La remédiation concernera les matières de base, à savoir le français et les mathématiques, et les cours se dérouleront à l’école communale de Longchamps. Et ce, du mercredi 19 août au jeudi 27 août, entre 9 h et 12 h et entre 14 h et 16 h.

À noter que vu le contexte actuel, aucune surveillance de midi et aucun accueil extrascolaire ne seront organisés. Les règles sanitaires prévues par le Conseil national de sécurité seront en outre mises en œuvre pour le bien-être et la sécurité de chaque élève.

Une entrée spécifique sera dédiée à cette nouvelle "bulle de contact", les élèves étant répartis en petits groupes. Les inscriptions se feront jusqu’au 7 août inclus auprès du service enseignement de la Ville de Waremme à l’adresse e-mail nadine.mohamed@waremme.be.

Les places sont limitées et une quinzaine d’enfants sont déjà inscrits.