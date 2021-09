Frappé par les inondations du mois de juillet, le Campus Gloesener de la HEPL rassemblant plusieurs formations et situé sur le quai du même nom à Liège, a été durement impacté. L’ampleur des travaux de réparation à effectuer ne permettra pas d’y organiser la rentrée du 14 septembre.

Plus de 1750 étudiants et membres du personnel des formations des Départements Sciences et techniques et Sciences de la motricité fréquentent généralement ce campus.

Afin de les accueillir dans les meilleures conditions, la HEPL a installé des salles de classes temporaires sur d’autres de ses sites ou ceux de l’enseignement provincial, principalement situés à Seraing.

Solidarité du réseau

La HEPL a aussi pu bénéficier de la solidarité de son réseau de partenaires institutionnels par la mise à disposition de certains de leurs locaux : l’Athénée royal d’Angleur, la Haute École de la Ville de Liège (HEL) et la Haute École Libre Mosane (HELMo) et l’ULiège.

La rentrée de certaines formations s’organisera donc sur le site de l’Athénée royal d’Angleur (rue d’Ougrée, n°69), devenu pour l’occasion un campus provisoire de la HEPL.

"Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur collaboration durant cette période transitoire ainsi que tous les membres du personnel qui ont œuvré à la mise en place rapide du Campus d’Angleur", précise Annick Lapierre, directrice-présidente de la HEPL.

Les travaux de réhabilitation du Campus Gloesener sont en cours. Les étudiants et membres du personnel concernés pourraient retrouver leurs locaux du Quai Gloesener dans les prochaines semaines, selon les réparations.