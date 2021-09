L’école sinistrée a pu accueillir ses élèves ce 1er septembre, non sans difficultés.

Ce 1er septembre marquait la rentrée pour l’ensemble des élèves des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en ce compris les écoles touchées par les inondations.

Dans le village d’Ensival, sur la commune de Verviers, l’école communale de 215 élèves a pu ouvrir ses portes malgré la catastrophe qui a entièrement sinistré le rez-de-chaussée de son bâtiment principal et de son annexe. "L’eau a atteint jusqu’à 3,50 mètres au niveau des maternelles, et 2 mètres pour les primaires. Il ne reste plus rien du rez-de-chaussée… Pollué par les hydrocarbure s, o n a dû tout jeter, bancs, chaises, matériel… Le plancher de la salle de gym s’est complètement soulevé…", nous explique la directrice Veronica Liz-Gutierrez avec émotion quelques minutes avant la sonnerie. "On espère tout remettre à neuf grâce aux dons et interventions des assurances."