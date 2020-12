Alors que la période hivernale approche désormais à grands pas, c’est un appel solidaire qui a été lancé il y a peu par la fédération Ressources. Laquelle représente 62 entreprises sociales et circulaires actives dans la réutilisation des biens et des matières en Wallonie et à Bruxelles.

Chaque année, ces entreprises, parmi lesquelles le Groupe Terre basé en région liégeoise, collectent plus de 165 000 tonnes de déchets encombrants. Grâce à leur revalorisation, 46 000 tonnes retrouvent une nouvelle vie via une de leurs 175 boutiques.

Un rôle social évident

Si l’impact environnemental est clair, ces activités de collecte ainsi que de tri, de revalorisation et de vente occupent près de 8 000 personnes. Le rôle social de ces entreprises est donc aussi évident.

Dans le contexte actuel, au sein du Groupe Terre comme ailleurs, on s’active afin de pouvoir répondre aux besoins. Des vêtements, des livres, des jouets, des meubles ou encore du matériel informatique sont fournis aux associations et aux écoles. Et ce jusqu’à ce mardi en "click & collect" ou sur rendez-vous, ce qui ne suffisait visiblement pas pour subvenir aux besoins des plus fragilisés.

"On constate que l’ensemble des bénéficiaires de nos services n’ont pas accès à ce système", souligne ainsi Geneviève Godard, chargée de communication du Groupe Terre. Lequel, fort de ses plus de 400 collaborateurs dont une partie a été mise au chômage forcé, plaidait donc pour une réouverture des magasins de seconde main, jugée nécessaire pour préserver l’environnement mais aussi combattre les inégalités et la pauvreté.

" Avec l’arrivée de l’hiver, les personnes en difficulté financière, au chômage ou encore à la rue doivent avoir la possibilité de s’équiper de vêtements, de chaussures ou d’autres objets de première nécessité ", est-il précisé. Un renforcement de la solidarité est également souhaité, et ce à l’approche des fêtes de fin d’année. À cet égard, une hausse de près de 20 % des dons est évoquée par Geneviève Godard, laquelle s’en réjouit bien sûr même si cela engendre certaines difficultés au niveau des bulles de dépôt.

Plages horaires étendues

La volonté affichée est aussi de lutter contre la fracture numérique. "Les magasins de seconde main constituent un service essentiel pour les personnes n’ayant pas accès à l’e-commerce." C’est pourquoi les entreprises du secteur veulent être reconnues comme telles.

Le Groupe Terre avait mis en place deux initiatives pour continuer à fournir à bas prix des vêtements, des chaussures et des accessoires adaptés à la saison. Et ce tant au sein de sa boutique de Verviers que du magasin Planète R situé à Liège. En vue de la réouverture, des réductions ont été mises sur pied et les plages horaires ont été étendues.

Bruno Boutsen