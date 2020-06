Nous avons traversé des moments très difficiles et nous n’existons que grâce au public ." Ainsi s’est exprimé ce mercredi soir Serge Rangoni, directeur du Théâtre de Liège, à l’heure de la présentation de sa saison 2020-2021. Laquelle s’est faite en ligne, comme pour l’Opéra royal de Wallonie et l’Orchestre philharmonique royal de Liège.

C’est visiblement ravi de pouvoir retrouver le public et depuis un bâtiment qui recommence à vivre, les ateliers n’ayant pas cessé de le faire durant la crise, que la saison à venir a été présentée. Celle-ci débutera plus tard que d’habitude, le 4 octobre, avec une création, Vous êtes uniques, due à Axel De Booseré et à Maggy Jacot.

Comme d’autres artistes, ces derniers ont participé à la présentation, évoquant en ce qui les concerne " un spectacle kaléidoscopique sur le thème du conformisme ". Plusieurs spectacles caustiques et satiriques sont au programme dont un vaudeville contemporain du metteur en scène français Jean-Michel Ribes, un habitué du Théâtre de Liège.

Une autre création mise en évidence par Serge Rangoni a trait au projet Un royaume du metteur en scène belge Claude Schmitz, conçu comme " une fable sur le métier d’acteur ". Un autre grand moment sera constitué par deux spectacles du chorégraphe Tiago Rodrigues, directeur du Théâtre national de Lisbonne.

D’autres temps forts ont été épinglés parmi lesquels le festival Impact, un rendez-vous au croisement des arts, des sciences et des nouvelles technologies. Le festival Émulation fera quant à lui la part belle, au travers de cinq spectacles, à la création théâtrale. De grands acteurs seront présents, dont Jacqueline Bir, Maria de Medeiros et Ismaël Saïdi, et un important programme relatif à la danse est aussi prévu.

La présence liégeoise sera effective au travers notamment du collectif Mensuel. Quant à Selma Alaoui, elle présentera sa nouvelle création, Science-fiction. Le festival Corps de Textes proposera un focus sur la Corée du Sud et d’autres dispositifs seront prévus.