L’auditorat de Liège a requis devant le tribunal correctionnel de Liège des peines allant jusqu’à 4 ans de prison et 800 000 euros d’amende à l’encontre des gérants de la société de transports Verjans soupçonnés d’avoir mis en place une stratégie pour ne pas payer des cotisations sociales en Belgique alors que la plupart de leurs clients se trouvent sur le territoire. Ces quatre prévenus et six sociétés doivent répondre de faux contrats de travail, de non-déclaration des travailleurs à l’ONSS belge, de faux, usage de faux, mais aussi de traite des êtres humains et organisation criminelle… Ces infractions auraient été commises de 2009 à 2016.

Les sociétés ont été créées en Slovaquie, mais étaient principalement actives dans le Benelux. Les camionneurs logeaient à Waremme. Les 183 chauffeurs étaient soit slovaques soit roumains. Les 6 sociétés étaient gérées par une seule famille depuis la Belgique. Les contrats de travail étaient établis au nom des sociétés basées en Slovaquie et les assujettissements étaient calculés en fonction de la législation slovaque.

Selon l’auditorat, il s’agit de dumping social. En 2014, un chauffeur s’est occasionné une fracture du pied. Les prévenus sont suspectés de l’avoir contraint à continuer à rouler. Après 10 jours de travail, il aurait été laissé dans un canapé avant d’être soigné. Me Laurent Jaminon, à la défense du principal prévenu a plaidé l’acquittement en estimant que son client n’avait rien commis d’illégal.