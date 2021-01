Samedi soir, une patrouille circulait dans le quartier des Guillemins lorsqu’une femme a interpellé les policiers au sujet de sa fille, mineure d’âge. Elle était inquiète car elle ne savait pas où elle se trouvait. Les policiers ont alors pris les choses en main et contacté quelques copines de la jeune fille afin d’obtenir des informations sur l’endroit où elle aurait pu se trouver. De copine en copine, les policiers ont fini par apprendre qu’une soirée se déroulait à l’hôtel Van Der Valk Sélys, situé au pied de la rue du Mont Saint-Martin, au centre-ville.

C’est ainsi que les forces de l’ordre se sont présentées à l’hôtel et qu’elles ont fait part à la réception d’une éventuelle soirée dans l’une des chambres du complexe… De là, les policiers ont été orientés vers l’une des chambres dans laquelle ils y ont trouvé un jeune homme majeur et trois mineurs d’âge. D’autres mineurs se trouvaient toutefois au spa de l’hôtel.

Du côté de l’établissement, on assure que l’on ne connaissait pas les intentions de la personne ayant loué la chambre. "Nous n’avons jamais vu passer plus de deux personnes en même temps", précise Lee Wohrmann, directeur opérationnel de l’hôtel Van Der Valk Sélys. Pas de quoi, comprenez donc, éveiller des soupçons, du moins jusqu’à ce qu’un client signale du bruit en provenance d’une chambre en particulier… "Nous sommes intervenus et avons découvert une vingtaine de jeunes dans la chambre. Nous leur avons demandé de partir et avons appelé la police", précise le directeur.

L’intervention des policiers à la recherche de la jeune fille et cet appel se seraient-ils télescopés ? Quoi qu’il en soit, ce sont finalement deux majeurs, dont une jeune femme fraîchement majeure, et douze mineurs, âgés entre 14 et 18 ans, qui ont été interpellés pour avoir pris part à ce qui a été qualifié de "Covid party" par le parquet de Liège. Un jeune homme de 21 ans, identifié comme étant l’organisateur de cette soirée, a été privé de liberté. Il a été entendu puis libéré. Selon le parquet de Liège, il n'a pas reconnu avoir organisé une soirée. A l'entendre, il aurait invité un ami, qui a lui-même invité un ami et ainsi de suite...

S’agissant d’un rassemblement interdit au regard des mesures Covid-19, tous ont été verbalisés. Un PV a, en outre, été dressé pour les dégradations constatées dans la chambre.