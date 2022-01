Verviers La bourgmestre de Mouscron est venue à Verviers avec un chèque de 60 000 €.

À Verviers, la bourgmestre de Mouscron Brigitte Aubert a remis vendredi un chèque de 60 000 € en faveur des sinistrés des inondations de juillet à Muriel Targnion, la bourgmestre de la ville.

Ce don est le résultat de la solidarité des Mouscronnois et Mouscronnoises. "C’est la continuation d’une aide que la Ville de Mouscron nous fait depuis le 15 juillet, cette solidarité ne sera pas oubliée", a commenté Muriel Targnion.

"Très vite le 15 juillet, des citoyens nous ont contactés pour nous demander ce que l’on pouvait faire pour aider. On a été frappé par la générosité de la population", a de son côté indiqué la bourgmestre mouscronnoise. "Après la crue, 12 pompiers sont venus en renfort pendant une semaine et demie. On a organisé les dons et géré les transports. Plusieurs camions sont arrivés à Verviers. On est venu avec un food truck aussi. On serait bien content, si cela devait nous arriver, que Verviers puisse nous aider."