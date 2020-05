Ce fut clairement une déception, pour les nombreux marchands ambulants, de constater que la réouverture des marchés n’était pas prévue dans l’une des premières phases du déconfinement évoquées par le gouvernement fédéral.

Comme les commerçants, en effet, les marchands ambulants souffrent depuis le début de la crise et d’aucuns espéraient une reprise possible de leurs activités en mai. Le hic, c’est bien sûr la concentration des clients sur les marchés… À Liège, le plus grand marché d’Europe à ciel ouvert, la Batte, est un exemple complexe.

Est-ce à dire que les marchés sont, comme tout autre "grand événement", interdits jusqu’à la fin du mois d’août ? D’aucuns sont tentés de l’interpréter de la sorte. Pourtant, les autorités communales planchent bel et bien sur une solution rapide pour aider les ambulants…

"J’ai évoqué à plusieurs reprises au collège ce problème", explique Élisabeth Fraipont, échevine du Commerce, "et une réunion est prévue dans le courant de la semaine pour aborder le sujet avec les ambulants. La crainte est donc l’assimilation des marchés à de grands événements. Ce que nous voulons, c’est envisager plusieurs pistes pour trouver une solution rapidement." Et éviter une fermeture à long terme donc…

Dans le cas liégeois, le succès de la Batte joue en sa défaveur. La crainte est en effet grande de voir une concentration trop importante de chalands à la réouverture et, dès lors, de devoir fermer à nouveau le marché. Pour éviter pareil scénario, plusieurs pistes sont donc envisagées…

"Il faudrait permettre aux marchands de travailler mais en évitant l’affluence de la Batte", poursuit-on au cabinet du bourgmestre. "La solution doit en tout cas être constructive et pérenne, pour plusieurs mois."

De petits marchés où la distanciation sociale est respectée, une Batte plus "light" ou encore un marché plus étalé… autant de pistes qui seront abordées dans les prochains jours.