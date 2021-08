Roland Léonard, échevin des Travaux, a détaillé lors du collège de ce vendredi la solution technique mise en place pour répondre au plus vite au problème de fuite sur le réseau de distribution du fluide réfrigérant de la dalle de la Patinoire de Liège.

Un évènement dont l’origine doit encore être expertisée a conduit à l’apparition de ces fuites. Afin de préserver l’infrastructure tout en assurant la sécurité des usagers de la galerie Médiacité, les Services techniques de la Ville ont sollicité dès le mois de mai le prestataire habituel en charge de l’entretien et de la maintenance de la patinoire. Cette démarche visait à répondre au problème sans entraver la reprise des activités sportives à la mi-août

La Ville de Liège dit regretter que le prestataire n’ait pas donné suite à cette réquisition "malgré les nombreuses sollicitations officielles". "La réponse n’est arrivée qu’au mois d’août et s’est révélée inappropriée en termes de procédure de travail et de délai. La fuite du fluide actuel pouvant entraîner des émanations d’ammoniac, il était de surcroît indispensable pour la sécurité des sportifs et des usagers de la galerie de procéder à sa vidange un dimanche, jour de fermeture du centre commercial. Cette demande légitime n’a pas reçu un écho favorable auprès du prestataire habituel".

Dans un tel contexte, la Ville a désigné un autre prestataire local afin d’effectuer la vidange et le remplacement de l’actuel produit "par un autre fluide réfrigérant inodore, d’origine végétale, respectueux de l’environnement et compatible avec les installations en place. Le nouvel opérateur s’est engagé à intervenir dès le dimanche 29 août". A l’issue des diverses interventions nécessaires, le glaçage de la piste par l’exploitant devrait commencer vers le 20 septembre. Cette opération durera trois semaines. La patinoire pourrait dès lors rouvrir aux alentours du 9 octobre.

Les autorités communales et les responsables de l’ASBL Liège Sport sont en contact étroit avec les divers clubs sportifs et usagers impactés par ce contretemps. Le collège communal assure par ailleurs que ce retard à la réouverture de l’outil, n’est en rien imputable à une démarche tardive de la part des Services techniques "qui, depuis de nombreux mois, ont déployé toute leur énergie pour résoudre ce problème dans les meilleurs délais".