Bonne nouvelle pour les habitants du village de Fontin et plus particulièrement du quartier de Hamay… la station d’épuration qui empoisonne leur quotidien depuis plusieurs dizaines d’années devrait être rénovée, pour cet été 2021. Depuis toujours en effet, cette station, qui collecte les eaux usées de (trop) nombreuses maisons, répand dans l’air une odeur pestilentielle. S’il fut question un moment de la remplacer intégralement, cette option jugée trop coûteuse et qui aurait pris du temps, a été abandonnée. Le Collège d’Esneux a annoncé que la rénovation, moins coûteuse, sera réalisée pour cet été 2021. Celle-ci devrait s’inscrire dans une certaine durabilité promettent les autorités. L’entretien de cet outil sera également assuré par l’AIDE.