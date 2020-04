Une statue de l'artiste liégeoise Mady Andrien, volée le 27 février 2014, a été repêchée mardi dans la Meuse à Huy par les pompiers de la zone de secours Hemeco, a indiqué l'échevin du patrimoine de la ville de Huy, Éric Dosogne.

Les pompiers ont repêché la statue de bronze attachée à un vélo vers 16h00. Des passants pensaient dans un premier temps avoir aperçu un corps flotté dans la Meuse.

La statue, intitulée Colin Maillard, qui devait être exposée avec d'autres créations de Mady Andrien à proximité de l'office du tourisme de Huy, avait été volée le 27 février 2014 à l'aide d'un camion nacelle.

La découverte de l'œuvre est donc une bonne nouvelle pour l'échevin du patrimoine. "C'est un soulagement de retrouver une telle œuvre. Il faut savoir qu'elle avait été estimée à 25.000 euros et pesait environ 120 kg pour 1m82", précise-t-il.

La veille du vol, la statue avait déjà été vandalisée et amputée d'un bras.

"Après 6 ans, je n'espérais plus revoir ma statue, une pièce unique de 1976 et impossible à refaire. L'œuvre est fortement détériorée et je vais donc la restaurer dès la fin de la période de confinement", a ajouté Mady Andrien.