Les consultations vont bon train… du côté de la SNCB, à Liège. Car d’ici quelques mois, au printemps 2020, une demande de permis doit en effet être introduite, relativement à une… nouvelle gare !

C’était promis depuis plusieurs années en effet et il semble que la SNCB désire enfin avancer dans le dossier de la gare Saint-Lambert (ancienne gare du Palais). Dans la foulée du réaménagement des quais et de leurs accès qui aura lieu dès le mois de mars, le dossier de la nouvelle gare doit être enclenché. Pas de gigantisme façon Guillemins bien sûr ni de valorisation du "patrimoine" existant, mais quand même une toute nouvelle gare, qu’on annonce avant tout "fonctionnelle".

Il y a quelques jours, des représentants de la SNCB ont rencontré des représentants de la Ville de Liège dans le cadre de l’élaboration de ce dossier. Objectif : entendre les autorités locales afin de prendre en compte leurs remarques.

En surface

Globalement, cette nouvelle gare se traduira donc par la construction d’un nouveau bâtiment conforme au nouveau concept d’identité des gares SNCB… ici, on parle d’un bâtiment "modulable", "moins énergivore". Où ? Comment ? Les contours de ce bâtiment n’ont pas encore été arrêtés, "l’étude est en cours", nous confie un proche du dossier. Mais une demande de permis doit être introduite en mai prochain et, parmi les certitudes, on sait que cette nouvelle gare doit prendre place au niveau de l’actuel parking du Cadran, qui surplombe les quais. Elle sera donc complémentaire aux nouveaux accès réalisés cette année (ascenseurs et escalators vers le parking et vers le parvis de l’annexe du palais). Le sous-sol de la gare ne sera plus exploité…

La priorité de la SNCB est de concevoir ici un bâtiment multifonctionnel qui met l’accent sur "l’accueil de tous les voyageurs dans les meilleures conditions, en améliorant les conditions de travail du personnel et en diminuant la consommation d’énergie de ses installations". C’est une promesse.

La demande de permis introduite au printemps pourrait entraîner l’octroi du permis fin 2020… et des travaux réalisés en 2021.

Un pôle multimodal plutôt qu’un pôle congestionné par le trafic automobile !

Située à deux pas de la place Saint-Lambert, la gare éponyme est aussi, actuellement, voisine d’un axe régulièrement congestionné. Chaque jour, des milliers de véhicules déferlent en effet sur Liège, depuis l’autoroute et l’avenue de Fontainebleau pour "s’entasser" au Cadran… dans l’optique de réaménagement de la gare mais aussi dans celle de l’arrivée du tram (2022), un des objectifs est d’inverser cette tendance, en faisant du Cadran et de la gare un pôle multimodal plutôt qu’un pôle congestionné par le trafic automobile. Les autorités communales ne sont pas à la manœuvre mais elles ont bien sûr leur mot à dire dans ce dossier hautement important pour la mobilité du centre de Liège… Elles ont été consultées. Ici, l’objectif est donc bien de créer un pôle multimodal, renforcé par les bus à haut niveau de service… Outre le fait de favoriser l’accès à cette gare, "il faut éviter l’augmentation du trafic dans ce quartier et plutôt aménager une zone intégrant tous les modes de déplacement, y compris les cyclistes", nous confirme ce proche du dossier.