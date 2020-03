C'est le cas de quelques magasins du groupe Delhaize.

On le sait: le Coronavirus est dangereux pour les personnes plus âgées et plus faibles. En cette période, il faut éviter le plus possible de sortir de chez soi et d'être en contact avec d'autres personnes.Pour protéger au maximum ses clients les plus âgés, qui doivent bien faire leurs courses, certains magasins du groupe Delhaize ont décidé de leur consacrer une tranche horaire chaque jour afin d'éviter tout contact avec les autres clients., explique-t-on dans quelques AD Delhaize de la province de Liège.

Ainsi, les seniors pourront s'y rendre le lundi de 11h30 à 12h30 (ou de 11h à 12h, en fonction de l'horaire du magasin), et le reste de la semaine de 8 à 9 heures. "Leur santé est aussi une priorité."