En juin dernier, nous indiquions que la commune de Flémalle avait lancé un appel à la population en vue de constituer une équipe d’ambassadeurs du bien-être animal. Objectif ? Désigner des citoyens dans les différents quartiers de la commune afin qu’ils soient le relais entre la population flémalloise et le service du bien-être animal.

Un appel qui a manifestement été entendu puisque ce sont 32 personnes qui ont été soumises à l’approbation du collège communal.

"Fin de ce mois, il y aura une première réunion avec les ambassadeurs. On écoutera ce qu’ils auront à dire, notamment au niveau de leurs motivations ; on reprécisera les actions mises en place jusqu’ici par le service du bien-être animal ainsi que les objectifs et on développera ce que l’on attend d’eux", précise Frédéric Vandelli, l’échevin en charge du bien-être animal à Flémalle.

Au cours de cette rencontre, les ambassadeurs recevront un dossier reprenant les informations en matière de bien-être animal, un badge et une casquette à l’effigie du service qu’ils représentent.

"Ils ont pour rôle de donner des informations à la population et de faire remonter des problématiques vers le service, par exemple une poche de chats errants. Ainsi, on pourra orienter vers ces zones l’opération de stérilisation des chats errants menée avec la SRPA", poursuit l’échevin.

Selon ce dernier, ces ambassadeurs proviennent d’un peu tous les quartiers de la commune. Et de préciser que d’autres citoyens pourraient, s’ils le désirent, être également désignés en tant qu’ambassadeurs du bien-être animal si un intérêt venait à être manifesté, par exemple lors d’actions de sensibilisation.