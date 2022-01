Une trentaine d'arbres abattus le long de l'Ourthe à Sprimont Liège M.B. © D.R.

Les autorités communales de Sprimont ont fait savoir que des travaux allaient débuter ce mardi 1er février, entre les villages de Chanxhe et de Rivage. Une trentaine d’arbres vont y être abattus. Ces derniers, situés le long de la rue de Rivage, entre la gare et le pont de Chanxhe, sont en effet malades et, pour des raisons de sécurité notamment, il est nécessaire de les abattre. Le chantier débutera le mardi 1er février, jusqu’au vendredi 4 février maximum. La circulation sera interdite à tous les véhicules de 8h à 15h30.