Aywaille La Commune souhaite éviter, en 2021, le chaos sanitaire et sécuritaire de cette année.

Chacun se souvient, en région liégeoise, du chaos qui a régné aux alentours du vallon du Ninglinspo cet été… en pleine période de confinement en effet et alors que des règles strictes de distanciation étaient de mises, l’unique torrent de Belgique, curiosité charmante de nos Ardennes, fut pris d’assaut par une foule de touristes venus des quatre coins du pays (et d’ailleurs). Clairement, le tourisme local avait la cote et le "référencement" positif du Ninglinspo a fait son œuvre… au point que les autorités communales ont été contraintes de fermer le site temporairement pour les personnes ne résidant pas à Aywaille, Theux ou Stoumont.

Aujourd’hui, la saison touristique s’achève mais le potentiel attractif du Ninglinspo reste entier. Pour ne pas revivre pareille situation en 2021 dès lors, les autorités communales ont décidé de prendre les devants… "Le collège a donc décidé de lancer une triple étude", nous explique Thierry Carpentier, bourgmestre d’Aywaille, qui évoque une étude environnementale, une autre basée sur le tourisme et une dernière sur la sécurité.