Mobilité 45 millions d’euros sont prévus au budget pour cette liaison attendue.

La Vesdrienne en région verviétoise, c’est un peu comme l’Arlésienne… voici des années qu’on évoque cette liaison cyclo-piétonne qui permettrait de relier les plus importantes entités de l’agglomération mais jamais celle-ci ne prend forme. Et pour cause, les budgets annoncés ont toujours été colossaux.

Tout vient cependant à point à qui sait attendre. Dans le cadre du plan "pour tous" présenté par le ministre Philippe Henry, une part conséquente du budget alloué aux deux-roues doit être réservée à la réalisation de ce tronçon. Dans l’arrondissement verviétois, les élus Ecolos s’en réjouissent.

"La Vesdrienne, c’est en effet ce projet de Ravel qui doit permettre aux cyclistes de relier Eupen à Liège avec une infrastructure rapide et sécurisée en bord de Vesdre, commentent Matthieu Dale et Anne Kelleter, députés Ecolos issus de l’arrondissement verviétois. Mais c’est aussi une liaison vers Spa pour rejoindre les Ravel existants vers Stavelot et Malmedy." En d’autres termes, il s’agit clairement du chaînon manquant dans la région en matière de mobilité douce. Un chaînon aussi majeur que conséquent...

"Pour arriver à concrétiser ce projet, le ministre Henry a sorti les grands moyens", se réjouissent en effet les élus qui détaillent les montants : Eupen-Limbourg : 7 millions ; Limbourg-Verviers : 7 millions ; Verviers-Pepinster-Trooz : 9 millions ; Trooz-Liège : 7 millions ; Pepinster-Spa : 13 millions…

Liaison Liège-Spa…

Un budget de quelque 45 millions d’euros est donc ici annoncé à l’horizon 2025… un sérieux coup d’accélérateur pour ce projet qui, jugeaient de nombreux observateurs, avançait trop lentement.

Globalement, la Vesdrienne s’inscrit donc dans un maillage plus vaste, permettant de rejoindre le Ravel de l’Ourthe à Liège mais aussi cette nouvelle entrée touristique de Spa tout en assurant via la Cité thermale une connexion au Ravel de la ligne 44…