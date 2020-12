Il n’y a pas l’ombre d’un doute qu’il aime les animaux ! Et quand on sait le temps et l’énergie qu’il leur consacre, difficile d’imaginer qu’il ne se destinait pas, plus jeune, à la défense de la cause animale… Et pourtant, après avoir suivi des études d’hôtellerie, c’est dans l’Horeca qu’il a entamé sa vie professionnelle… Il a même tenu son propre restaurant, durant plusieurs années, du côté de Juprelle.

"Un jour, j’ai trouvé un chien dans la rue. Je ne savais pas quoi en faire alors je l’ai ramené au restaurant. C’est un client qui m’a dit de l’amener à la SPA, que je ne connaissais pas à l’époque. C’est donc ce que j’ai fait mais quand je suis arrivé sur place et que j’ai vu le malheur dans le regard de tous ces animaux, je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser là ! Il a été mon premier chien et je l’ai gardé durant 18 ans", raconte Fabrice Renard, inspecteur principal, responsable du service Inspections et Bien-être animal, à la SRPA de Liège.

C’est donc dès le moment où il a franchi les portes du refuge que sa vie aux côtés des animaux a débuté… Convaincu que sa place était à leur côté, il a décidé d’arrêter le restaurant pour ne conserver que l’activité traiteur. C’est ainsi qu’il est entré à la SRPA, d’abord à mi-temps, au service des inspections et contrôles. Il a alors jonglé quelque temps entre ses deux activités avant de finalement faire le choix de se consacrer entièrement aux animaux. Cela fait désormais 22 ans qu’il travaille au refuge de Liège (entre Saint-Nicolas et Cointe) et son implication est telle qu’il en est devenu, au fil des années, l’une des principales figures !

Bénévoles formés

"Quand je suis arrivé, nous avons recréé le service Contrôles. Aujourd’hui, tous les bénévoles suivent une formation au bien-être animal. Ils ont des dossiers à compléter avec photos pour assurer le suivi. On a structuré les choses du mieux possible et nous avons établi un accord avec le procureur du Roi de Liège, qui était à l’époque Anne Bourguignon, afin que nos actions aient du sens", précise Fabrice Renard, désormais amené à collaborer avec des bourgmestres et des polices locales depuis que le bien-être animal est devenu, il y a quelques années, une compétence de la Région wallonne.

"Des sanctions administratives ont été instaurées. L’avantage, c’est qu’il y a finalement une sanction car, auparavant, il y avait plus d’impunité. Si le parquet ne poursuivait pas, ce n’est pas la commune qui pouvait intervenir."

À côté de ses missions à la SRPA, Fabrice Renard gère également avec son épouse le refuge "Animal sans Toi… t", à Faimes, que celle-ci a créé il y a 18 ans. Là-bas, on recueille également les animaux de la ferme. Le couple a d’ailleurs acquis une ferme voisine afin d’étendre les activités. Un dévouement qui coûte de l’argent et qui demande du temps sachant que les journées au service des animaux débutent tôt pour se finir tard le soir mais c’est son choix et il en est très fier !