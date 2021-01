Et de sept ! L’intarissable ex-commissaire de police flémallois à la retraite, Jean-Paul Wilkin, en est déjà arrivé à son 7e roman ! Le petit dernier, intitulé Une Certaine Vie de Flic, s’inscrit dans la lignée du précédent (Cavale meurtrière) dans le sens où le Flémallois s’inspire d’affaires vécues tout en les intégrant dans des lieux différents et en faisant intervenir des personnages imaginaires.

Ici, l’auteur nous dévoile les aspects souvent méconnus d’une vie de policier. "Contrairement à la fiction où une équipe se charge exclusivement d’une affaire, la réalité se montre bien différente. Les enquêtes s’enchaînent, les dossiers s’accumulent, les heures s’empilent, les week-ends deviennent des jours comme les autres. C’est ainsi que les flics naviguent contre vents et marées entre vols, agressions, hold-up, attaques à main armée, trafics de stupéfiants, etc .", confie-t-il.

Autant de méfaits qui suscitent un sentiment d’insécurité au sein de la population… "Les flics puisent inlassablement dans leurs réserves et tentent de retrouver leur équilibre pour affronter les trop nombreuses critiques !" Sans savoir réellement, on crie au scandale parmi la population, n’hésitant pas à répéter, encore et encore, cette interrogation si souvent entendue : " mais que fait la police ? "

"Sans compter", ajoute l’auteur, "l’énergie qu’ils gaspillent pour se mesurer aux diverses pressions exercées à tous les niveaux de pouvoir..."

Et si l’idée que vous avez du métier de policier n’était peut-être pas fidèle à la réalité ? Leur réalité ! Pour le savoir, il ne vous reste plus qu’à vous procurer le dernier roman policier de Jean-Paul Wilkin… Où ? Dans les librairies de Flémalle, à la librairie La Dérive à Huy et via le site internet www.publier-un-livre.com.