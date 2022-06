Une vingtaine de personnes ont été impliquées dans des faits survenus à Huy qui ont été portés à la connaissance du magistrat de garde au parquet de Liège. Finalement, une personne a été interpellée.

Tout a commencé, vendredi en fin de journée, à la suite d'une bagarre entre adolescents dans le centre de Huy. Des proches se sont rendus sur place et s'en sont mêlés. Manifestement, le ton est vite monté. Dans la cohue, un individu a exhibé une barre de fer et, selon le magistrat, il en a fait usage envers les autres protagonistes.

C'est ainsi qu'il a donné des coups dans un véhicule, ce qui a endommagé celui-ci, et qu'une dame a reçu un coup de barre de fer au niveau du front! L'auteur, un Hutois âgé d'une vingtaine d'années, a été appréhendé et privé de liberté. Ce samedi, il a été déféré au parquet de Liège pour des faits qualifiés de coups et blessures volontaires et menaces par geste.

L'intéressé s'est vu signifier une citation accélérée en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel pour y répondre de ses actes.