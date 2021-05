On peut dire que nous sommes passés tout près de la catastrophe ! Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, on peut y voir un drame évité de justesse. Ce mardi 4 mai à Tilff, une première camionnette franchit le passage à niveau, alors que les barrières commencent à se fermer. Quelques instants plus tard, une Mercedes passe également le pont, mais se retrouve bloquée par la barrière de l'autre côté du passage à niveau. À quelques secondes près, la voiture et le train entraient en collision.

Fort heureusement, ce jour-là, des techniciens d’Infrabel se trouvaient à proximité des lieux et ont couru pour alerter le conducteur de train de freiner, en urgence. "C’est peut-être, voire sans doute, cela qui a permis d’éviter la collision et probablement de sauver la vie de cette dame", explique à nos confrères de 7sur7, le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Sacré.

En légende de sa publication, Infrabel veut rappeler que "traverser les voies lorsque le signal s’allume et les barrières se ferment peut vous coûter la vie. Un comportement dangereux pour soi et pour les autres qui a été filmé par nos caméras techniques !"

Mais est-ce que les deux conducteurs fautifs risquent quelque chose ? Eh bien oui ! "Si l’automobiliste est arrêté par la police, il sera en effet sanctionné. Le fait de franchir un passage à niveau fermé est une infraction du 4e degré (soit la plus élevée). Il risque un retrait de permis de conduire et de 320 à 4000 euros d’amende", précise Infrabel.