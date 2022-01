Ce mardi en fin de matinée, un accident s'est produit sur la Grand'route à Tavier (Anthisnes). Une voiture a quitté sa trajectoire et s'est immobilisée, sur le toit, dans le bas-côté. Le verglas pourrait être en cause.

Les pompiers de la zone Hemeco (pour Hesbaye Meuse Condroz) et de Liège se sont rendus sur place. Ils ont procédé à la désincarcération de la personne qui se trouvait à bord. Celle-ci a ensuite été prise en charge par l'équipe du centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne, intervenu également sur place.

Selon les informations communiquées, plus de peur que de mal, finalement, pour cette personne qui n'a manifestement été que légèrement blessée. Elle a donc été emmenée à l'hôpital en ambulance et non avec l'hélicoptère.