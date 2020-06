Jenny, 20 ans, a écopé de 10 mois de prison ferme et 8 000 euros d’amende devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis un vol particulièrement désagréable. En effet, elle s’en est prise à une dame âgée dont elle a abusé de la bonté pour pouvoir lui voler son argent. Le 3 juillet 2018, une habitante de Beyne-Heusay née en 1933 a déposé plainte pour le vol de sa carte de banque et l’utilisation frauduleuse de celle-ci. Le 29 juin 2018, l’octogénaire a réalisé un retrait d’argent à Fléron. Elle s’est ensuite rendue dans un magasin. Elle a été confrontée à deux jeunes filles au moment où elle allait rentrer chez elle. L’une de ces jeunes filles a alors simulé un malaise et une chute devant l’habitation de la dame. La jeune fille lui a ensuite demandé un verre d’eau en prétendant être enceinte… La victime l’a laissée rentrer chez elle. Ce n’est que le 3 juillet suivant que l’octogénaire a remarqué qu’elle n’avait plus sa carte de banque. Elle a ensuite découvert que des retraits frauduleux pour une somme de 1 295 euros avaient été effectués sur son compte bancaire. Ces retraits ont été réalisés pendant plusieurs jours dans différents endroits de la région Liégeoise et à Charleroi. Les images de vidéosurveillance de la banque et de la grande surface permettront de voir les deux suspectes à l’œuvre. Seule l’une d’entre elles a été reconnue par un inspecteur de police. La suspecte est déjà connue par des inspecteurs bruxellois pour avoir commis le même type de faits. Le tribunal a estimé que les faits avaient été commis dans le cadre d’une association de malfaiteurs.