Urbanisme À la demande de la ministre du Patrimoine, pour éviter l’anarchie urbanistique…

On l’appelait jadis "la place aux chevaux"… mais elle est devenue au fil du temps et de l’Histoire liégeoise, la place de la République française. Si aujourd’hui cette bruyante esplanade située au cœur de Liège se distingue par plusieurs enseignes criardes et consuméristes, elle offre aussi toujours quelques trésors du passé, qu’ils soient populaires comme ces aubettes situées en son centre, ou plus élitistes comme ce bâtiment datant du XVIIIe siècle, la Société littéraire.

Précisément, c’est pour protéger cette bâtisse néoclassique construite à l’aube de la révolution liégeoise qu’une enquête publique a été lancée mi-février à Liège. Son objectif vise en effet à créer une zone de réservation ou de protection, dans un périmètre élargi, autour de ladite Société Littéraire, n’en déplaise à ceux qui désireraient étendre leurs enseignes de manière anarchique. La démarche, initiée par la ministre du Patrimoine Valérie De Bue, vise la préservation de ce bien mais aussi de son environnement immédiat… car l’intérêt architectural d’un patrimoine classé dépend aussi de ce qui l’entoure.

Lorsqu’elle aboutira en effet, "cette zone devrait permettre à l’environnement direct de la Société Littéraire de ne pas être modifié de façon déraisonnée", nous explique-t-on au service Urbanisme de la Ville de Liège, "il s’agit par exemple d’éviter de placer une friterie n’importe où et n’importe comment".